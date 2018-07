Aksident tragjik në Suharekë: Humbin jetën pesë persona, prej tyre tre fëmijë

Pesë persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e një aksident tragjik që ka ndodhur në fshatin Biraq të Suharekës

Prej pesë të vdekurve, tre prej tyre janë fëmijë, shkruan lajmi.net.

Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha.

Berisha ka thënë se aksidenti ka ndodhur në mes të një veture BMW dhe një autobusi.

Postimi i plotë në facebook i Berishës:

Aksident i rende komunikacioni ne Biraqe te Suharekes

Rreth ores 13:21 minuta ne magjistralen Suhareke Duhel ka ndodhur nje aksident i tmerrshem komunikacioni me c’rast kane humbur jeten pese persona: dy te rritur dhe tre femije. Vdekjet jane konfirmuar nga emergjenca e cila ka dale ne vendin e ngjarjes. Aksidenti ka ndodhur ne mes te nje automjeti te llojit BMË dhe nje autobusi, Per informata shtese do te njoftoheni me kohe.