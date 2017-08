Aksident në Podujevë, një i vdekur e tre të lënduar

Një person ka humbur jetën dhe dy të tjerë kanë pësuar lëndime trupore në një aksident komunikacioni në Podujevë, i cili ka ndodhur të martën në orët e pasdites.

Sipas njoftimit të policisë i ndjeri që ka qenë drejtues i njërës prej makinave të aksidentuara ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

“Si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar të dy drejtuesit dhe dy pasagjerë , me ç ‘rast i dyshuari si pasojë e lëndimeve të renda ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes ndërsa, të lënduarit e tjerë janë dërguar për tretman mjekësor”,thuhet në njoftim.

Deri te aksidenti sipas policisë ka ardhur kur i dyshuari mashkull K-Shqiptar duke lëvizur me veturën ‘Kia’ me targa lokale në rrethana të panjohura është aksidentuar me automjetin-kombi transporter me targa lokale që drejtohej nga viktima mashkull K-Shqiptar./Lajmi.net/