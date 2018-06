Aksident i rëndë në Milot, plagosen 5 persona

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në Milot, ku 3 automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe për pasojë 5 persona kanë mbetur të plagosur.

Policia njofton se aksidenti ka ndodhur rreth orës 17:20 në Fushë Milot, ku mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin B.D., mjeti tip “Suzuki” me drejtues shtetasin M.K. dhe mjeti tip “Volkswagen” me drejtues shtetasin I.T. janë përplasur me njëri-tjetrin.