Aksident i rëndë në Durrës, vdes drejtuesi i motorit

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen ka ndodhur pak minuta më parë në Shkozet.

Drejtuesi i motorit është përplasur me trafikndarësen, çka i ka shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme.

Policia bëri me dije se drejtuesi i motorit ka qënë i pajisur me kaskë mbrojtëse, por për shkak të shpejtësisë së lartë përplasja me trafikndarësen ka rezultuar fatale për viktimën./syri.net/