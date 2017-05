AKR-ja emëron Rrahim Pacollin shef të shtabit zgjedhor

Rrahim Pacollin e ka zgjedhur Aleanca Kosova e Re që ta udhëheq shtabin zgjedhor të kësaj partie, në zgjedhjet e fundit të parakohshme.

Pacolli, që ka qenë më herët sekretar organizativ kur AKR-ja kishte afër 14 për qind të votave, është rikthyer edhe në pozitën e sekretarit organizativ.

AKR-ja konsideron se me Rrahim Pacollin, kjo parti do ta korr suksesin e zgjedhjeve të para, kur kjo parti hyri në garë.

Jetlir Zymberaj, këshilltari i liderit të AKR-së, Behgjet Pacolli, ka konfirmuar për lajmi.net se Rrahim Pacolli do të jetë shef i shtabit të kësaj partie.

Zymberaj vlerëson se Rrahim Pacolli ëshhtë një figurë e rëndësishme për partinë.

“AKR ka themeluar shtabin e vet qendror, ai është i njëjtë me atë të vitit 2007, ku AKR ka marr 16% të votave. Shtabi Qendror i AKR-së do të udhëheqë nga Rrahim Pacolli, një figurë e rëndësishme për partinë dhe i fuqishëm në aspektin organizativë, andaj besojmë fuqishëm”, ka thënë Zymberaj për lajmi.net.

Ndryshe AKR-ja që udhëhiqet nga Behgjet Pacolli do ta zyrtarizojë gjatë orëve të pas ditës, se a do të shkojë e vetme në zgjedhje, apo në koalicion me ndonjë parti politike./Lajmi.net/