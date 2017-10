Ahmeti-Mustafës: Na e le bakshish Thaçin President e Veselin kryetar Kuvendi

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahemti i cili garon edhe për një mandate nga radhët e Vetëvendosjes, i ka reaguar kryetarit të LDK-së, Isa Mustafës, i cili tha se Vetëvendosje e PDK janë bashkë janë bashkë .kundër LDK-së.

Ahmeti me anë të një reagimi në facebook ka thënë se që 15 vite, në interval të ndryshme kanë qeverisur LDK e PDK.

Ai ka thënë se me qeverisjen e LDK-së, Isa bëri Hashim Thaçin president e Kadri Veselin kryeparlamnetar.

Ahmeti ka përmendur edhe bashkëpunimin në asamble komunale mes LDK-së e PDK-së, siç ka thënë ai për t’i bllokuar gjërat.

Postimi i Ahmetit:

Isa Mustafa duhet me dijtë që sot shumë lehtë në internet mundesh me i pa krejt ngjarjet politike në vitet e fundit edhe në qoftë se nuk ke jetu në Kosovë. Nuk është si në kohën e Jugosllavisë.

Sot paska thënë që VV është me PDK. Qe gati 15 vite, në intervale të ndryshme LDK dhe PDK kanë bashkëqeverisur. Së fundmi në qeverinë e fundit Isa na i la bakshish Hashim Thaqin President e Kadri Veselin Kryetar Kuvendi. Në Kuvendin Komunal të Prishtinës qe tre vite e edhe më tutje mjafton me ja mshel synin Agim Gashi Lirakut e anasjelltas për me blloku gjana.

Përpara ndoshta edhe keni arrit me mshef veprime të kaluara por sot jo. Mjaft me propaganda koti më./Lajmi.net/