Ahmeti: Leni shpifjet ndaj komunës së Prishtinës, Kosova nuk ka kohë me prit

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka theksuar se nuk duhet vonuar formimin e institucioneve të vendit.

Sipas Ahmetit, PAN nesër duhet të shkojë në seancën e radhës.

Ky është postimi i plotë:

Quinti i bën thirrje PANit me shku në seancë nesër. Mos e zhagitni më. Numrat nuk janë, vazhdojmë me opcione tjera, mos e bllokoni Kosovën. Leni edhe shpifjet ndaj komunës së Prishtinës se nuk ju ndihmojnë. Nuk ka kohë Kosova me prit!