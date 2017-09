Ahmeti – Çelajt: Keni provu me më blloku, po s’keni mujt

Në "Debat Pernime" kandiatët për kryetar të Prishtinës shpalosën plan programet e tyre Në përplasjen që pati Lirak Çelaj me Shpend Ahmetin, ky i fundit tha se Çelaj asnjëherë nuk e ka mbrojtur Prishtinën në mbledhjen e Qeverisë.

Në anën tjetër Çelaj e akuzoi Ahmetin se i ka lënë punët mbrapa duke u mirrur me punët e Qeverisë Qendrore, Ahmeti tha se ligji për Prishtinën ka përfunduar qe 9 muaj .

“Ky thotë mos u merr me Qeverinë, a këta na e prunën Qeverinë në Kuvend Komunal sepse mundoheshin me çdo gjë me e blloku, po smujtet”, ia ktheu Ahmeti