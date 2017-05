Ahmeti akuzohet për gjendjen mbi platonë e ‘Kurrizit’, uji ka depërtuar në BKT (Foto/Video)

Reshjet e shiut në vend kanë shkaktuar probleme të shumta në lëvizjen e qytetarëve.

Por lëvizja e banorëve mbi platonë e Kurrizit në Dardani u bë edhe më e vështirë, sidomos prej punimeve që janë stërzgjatur, raporton lajmi.net

Projekti për rregullimin e kësaj platoje ka qenë në plan që të përfundonte për gjashtë muaj, kurse tani bëhen dy vite dhe projekti ende nuk është në finalizim.

Kjo i ka shqetësuar qytetarët e lagjes që kanë drejtuar akuzua për kryetarin e Prishtinës, Shpend Ahmetin

Xheladin Ujkani, banor i kësaj lagje pretendon se punimet në këtë vend do të përfundojnë pikërisht në kohën e fushatës.

“Shpend, ky lumi yt me uje mbi Platone e Kurrizit kishte depertu dhe e kishte marre BKT-ne nga brenda. Shkoni dhe vizitone. Premtove mi perfundu punimet per 6 muaj. Tani jane bere 23 muaj. Per fushate po e ruan perfundimin e punimeve ???”, ka thënë Ujkani.

Ndiqeni videon nga vërshimet e ujit në këtë lagje. /Lajmi.net/



Platoja e Kurrizit në Dardani by lajmi-net