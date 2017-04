Agon Amiga po sjell këngë të re (Foto)

Këngëtari i grupit Babastars, Agon Amiga ka filluar xhirimet e klipit të ri.

Agoni këtë gjë e ka bërë të ditur përmes një fotografie të publikuar në Insta Story, shkruan lajmi.net.

Nuk dihet nëse projekti i ri i këngëtarit do të jetë në bashkëpunim me ndonjë artist tjetër apo do të jetë e kënduar nga vetë Agoni.

Kënga e fundit e Agon Amigës është ‘S’ka faj’ të cilën e ka publikuar në muajin shkurt dhe ka marrë afro 2 milionë klikime. /Lajmi.net/