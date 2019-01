Agjenti italian zbulon se cilat skuadra do të drejtojnë Conte dhe Pochettino në sezonin e ardhshëm

Davide Lippe, agjent i shumë lojtarëve dhe trajnerëve në futboll, beson se Real Madrid dhe Manchester United do të udhëhiqen nga trajner të njohur në sezonin e ri.

Sipas tij, këto dy skuadra do të emërojnë për trajner dy emra të njohur në futboll.

Lippe beson se Manchester United do të angazhojë trajnerin e Tottenhamit, Maurizio Pochettino, ndërsa Real Madrid, ish trajnerin e Chelsea, Antonio Conte.

“Sipas mendimit tim, Conte do të bëhet trajner i Realit në verë, dhe Pochettino do të largohet nga Tottenham, për të marrë drejtimin e Manchester Unitd”, ka thënë Lippi, i cili me këtë deklaratë filloi një ortek të vërtetë në botën e futbolli, përcjell ‘lajmi.net’.

Të dy këta, priten të zëvendësojnë Ole Gunnar Solskjaer te Man United, dhe Santiago Solarin te Real Madrid./Lajmi.net/