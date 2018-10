Agjenda e Përfaqësueses së Kosovës para dy ndeshjeve në Ligën e Kombeve

Përfaqësuesja e Kosovës do ta zhvillojë sonte stërvitjen e parë për ndeshjet e tetorit.

Verdhekaltrit do të përballen të enjten me Maltën dhe të dielën me Ishujt Faro në kuadër të Ligës së Kombeve.

Më poshtë mund ta lexoni agjendën e Kosovës për dy ndeshjet e ardhshme

E hënë 08 tetor 2018

18.00 h Stërvitja e Komb. Së Kosovës (e hapur për media 15 minuta)

Stadiumi “Fadil Vokrri”

E martë, 09 tetor 2018

11.00 h Stërvitja e Komb. Së Kosovës (e hapur për media 15 minuta)

Stadiumi “Fadil Vokrri”

18.00 h Stërvitja e Komb. Së Kosovës (e hapur për media 15 minuta)

Stadiumi Fadil Vokrri

E mërkurë 10 tetor 2018

17:15 Konferenca për media e Maltës Stadiumi “Fadil Vokrri”

18:00 Stërvitja e Komb. së Maltës (e hapur për media vetëm 15 minuta)

Stadiumi “Fadil Vokrri”

19:00 Konferenca për media e Kosovës -Stadiumi “Fadil Vokrri”

19:30 Stërvitja e Komb. së Kosovës (e hapur për media 15 minuta)

Stadiumi “Fadil Vokrri”. /Lajmi.net/