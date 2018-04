Aftësitë shëruese të shegës që kanë habitur doktorët

Kimioterapia dhe rrezatimi janë bërë një trajtim normal dhe standard për vrasjen e qelizave vdekjeprurëse të kancerit. Që nga fillimi i përdorimit të këtyre trajtimeve, onkologjia është vënë në një ngërç.

Ndonjëherë duke bërë më shumë dëm për pacientët në vend të trajtimit të tyre siç duhet, duke shkaktuar efekte vdekjeprurëse. Kjo është arsyeja pse vetullat ngrihen dhe pyetjet: “A janë komuniteti shkencor të vetëdijshëm se ka ushqime për vrasjen e kancerit që mund ta trajtojnë kancerin më mirë se metodat e tyre, gjë që i bën gjërat edhe më keq”.

Gjatë 15 viteve të fundit, studime të shumta janë bërë në biologji dhe mjekësi, duke na treguar se trajtimet e kancerit janë një dështim dhe e bëjnë kancerin më keq. Qelizat e kancerit të rrjedhjes janë vetëm një popullsi e vogël tumorësh qelizash, rreth 1 në çdo 1000.

Ata janë në gjendje të bëjnë një proces vetë-rinovimi, pasi ato janë qeliza staminale. Këto qeliza mund të jenë shkaku i zhvillimit të tumoreve, metastazës dhe progresionit, së bashku me të qenit shumë rezistent ndaj terapisë me kemoterapi dhe trajtimeve të rrezatimit.

Një studim i bërë rreth terapisë me kemoterapi dhe rrezatimit, na tregoi se trajtimet mund t’i bëjnë gjërat edhe më keq, duke rritur malignanitetin dhe duke rritur numrin e qelizave të kancerit. Këto trajtime duhet të ndalen tani, pasi jo vetëm që ato janë vdekjeprurëse, por mund të bëjnë qelizat e gjirit të moskancerës në qeliza burimore kanceroze.

“Terapia e rrezatimit mund të bëjë kancerin 30 herë më keq” është një studim nëse doni të dini më shumë informacion.

Qelizat staminale të kancerit, një çelës për shërimin e kancerit.

Kujdesi tradicional i sotëm i onkologjisë është më i mirë se më parë, pasi u zbulua se një zbulim është bërë në qelizat burimore të kancerit në zemër të kancerit kanceroz. Megjithatë, hulumtuesit janë ende duke gjetur një mënyrë më të mirë, në mënyrë që të mos dëmtojë pacientin në asnjë mënyrë.

Ata ende nuk janë në gjendje të gjejnë një trajtim të denjë për të vrarë plotësisht qelizat e kancerit, ndërsa ende nuk bëjnë asnjë dëm për qelizat jo kanceroze në pacient.

Ka mënyra, plane dhe strategji të shumta për të vrarë dhe për të hequr qafe qelizat staminale të kancerit. Për më tepër, ka substanca si shafran i Indisë, si dhe ushqime, bimë dhe bimë të tjera. As rrezatimi as terapia e kimi nuk mund të kuruar plotësisht kancerin.

Ka pasur raste kur trajtimet në fjalë vërtet kanë forcuar qelizat burimore të kancerit. Kjo është arsyeja kryesore pse kanceri pas terapive dhe trajtimeve kthehet më agresiv dhe më i fortë.

Trajtimet janë duke u rezistuar nga numri absolut i popullsisë qelizë kanceroze kanceroze.

Shegë konfirmuar të jetë një Killer Cancer Stem Cell

Disa studime kanë shikuar efektet e ekstraktit të shegës në qelizat burimore të kancerit.

Një nga studimet tha se ky ushqim ka potencialin më të madh të vrasjes së qelizave staminale të kancerit dhe studimi i tyre është botuar në revistën Toksikologji Kimike dhe Ushqimit.

Hulumtuesit vazhduan të shikojnë ndërveprimin e shegës me qelizat staminale të kancerit të zorrës së trashë (CSCs). Në fakt, ata vështruan:

“Efektet kundër kolonës CSCs të dy përzierjeve të metabolitëve ellagitannin (ET), acidit ellagik (EA) dhe urolitinëve (Uro) të mikrobituara të zorrëve në koncentrime të zbuluara në indet e zorrës së trashë të njeriut pas marrjes së produkteve që përmbajnë ET (shegë, arra). ”

Konfirmuar nga studiuesit, këto përzierje janë në gjendje të shtypin kolonën CSC që merren nga një pacient me tumor primar dhe ka kancer kolorektal. Ata treguan përfitimet e këtyre përzierjeve, duke thënë se qelizat burimore të kancerit mund të bëhen kancerë agresivë dhe invazivë ose edhe vdekjeprurës në kohë.

Autorët e këtij studimi kanë thënë se:

“Këto të dhëna mbështesin një rol për metabolitëët e polifenoleve në kontrollin e kancerit të zorrës së trashë dhe relapsi dhe inkurajojnë hulumtimin mbi efektet e polifenoleve kundër CSCs.”

U krye studimi i dytë, për të parë ndërveprimin e shegëve dhe qelizave staminale të kancerit. Studimi u botua më pas në revistën Nutrition and Cancer. Studimi tregon aftësinë e ekstraktit të shegës për të vrarë qelizat burimore të kancerit të gjirit, dhe grumbullimet e atyre që quhen mammospheres.

Hulumtimet nga studimi kanë thënë se:

“PE frenoi formimin e mamusferës në dy linja të ndryshme qelizore, epitelin neoplastik të epitelit HMLER dhe kancerin e gjirit Hs578T. Përveç kësaj, qelizat e rrjedhura nga mamosfera nga grupet e trajtimit PE treguan formimin e reduktuar të mamusferës për të paktën dy pasazhe serial “.

Hulumtuesit nga ky studim zbuluan gjithashtu se ekstrakti i shegës ka aftësinë për të promovuar qelizat staminale të kancerit të gjirit (pronat e tij që janë chemopreventive), gjithashtu ky ekstrakt mund të parandalojë nga epitelial-to-mesenchymal (EMT). Ky program është çelësi për gjenerimin e CSC-ve, dhe gjithashtu ruajnë karakteristikat e tyre.

Nga këto gjetje, hulumtimet nga studimet kanë thënë:

“Për të parandaluar kancerin e gjirit, ne mund të përdorim aftësinë e ekstraktit të shegës për të shtypur CSC-të”.

Ende shpresojmë që këto hulumtime do të ndihmojnë medikamentin të përdorin më shumë terapija me bazë bimore dhe të heqin qafe terapinë me kemoterapi dhe terapinë e rrezatimit.

Në shumë studime, ju do të gjeni se bimët dhe bimët janë ato që mund të kuruar kancerin, jo kimikatet dhe terapitë që përdorim. Videoja më poshtë do t’ju mësojë më shumë për këtë. /Lajmi.net/