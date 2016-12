Afrona pozon e tëra nudo në pjesën e lartë, çka do të thotë Blero? (Foto)

Sot na ka habitur të gjithëve!!!

Afrona Dika ka vendosur që vitin 2017 ta urojë me një fotografi të nxehtë, në këtë ditë të ftohë dimri, shkruan lajmi.net

Në foto, ajo shihet se ka pozuar në një pozicion mjaft provokues, duke u zhveshur në pjesën e lartë të trupit ku kishte mbuluar gjoksin.

Ky imazh i papritur i saj, padyshim që zgjon kureshtjen se çka do të thotë Blero kur do ta shoh dhe se a do të ndikojë kjo pozë në lidhjen e tyre./Lajmi.net/