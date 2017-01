Afro-amerikania e parë në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (Foto)

Jeanette Epps do të udhëtoj për në Stacionin Ndërkombëtar në Hapësirë në maj të vitit 2018

Ky do të jetë udhëtimi i saj i parë drejt hapësirës por Epps do të jetë edhe afro-amerikania e parë në bord. Gjatë këtij misioni gjashtë mujor, ajo do të bëj hulumtime dhe eksperimente për një udhëtim të NASA-s në Mars, shkruan share.america.gov, transmeton lajmi.net

Epp tani është duke ushtruar të punoj në ambient me zero gravitet.

“Në zero gravitet, mund të shihni natyrën e vërtetë të gjërave”, deklaron ajo. /Lajmi.net/