Afërdita Dreshaj bën gjestin e pahijshëm para një numri të madh të ndjekësve

Afërdita Dreshaj në Instagram ndiqet nga një numër i madh i njerëzve.

Këngëtarja dhe modelja shqiptare, Afërdita Dreshaj në llogarinë e saj në Instagram është shumë aktive, shkruan lajmi.net.

Ajo me ndjekësit e shumtë publikon foto të ndryshme nga përditshmëria por me ta ndan edhe momente të këndshme me bashkëshortin sidomos kur merr dhurata.

Afërdita kujdeset që të publikoj edhe foto interesante duke bërë mimika të ndryshme në fytyrë, njësoj si në një foto të postuar në Instastory së fundmi e ka bërë gjestin e pahijshëm ku e ka treguar gjuhën./Lajmi.net/