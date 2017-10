Adelina Tahiri ka dy fjalë për babain

Kur përmendet emri i Adelina Tahirit e dimë që më së shumti përmendet për gjërat luksoze me të cilat vishet.

Emrin e saj e gjejmë shumë shpesh të lakuar në mediet rozë, por këngëtarja tenton që ta mbajë larg medieve jetën e saj private, shkruan lajmi.net.

Si shembull është rasti me lidhjen e saj, edhe pse ka konfirmuar lajmin që ajo është në lidhje asnjëherë nuk e ka zbuluar fytyrën e të dashurit.

Së fundi, Adelina ka postuar një foto bashkë me babain e saj me të cilin ka ngjashmëri të madhe dhe shkroi disa fjalë prekëse dedikim për të.

“I dashur baba, mund ta gjej PRINCIN një ditë, por ti gjithmonë do të mbetesh MBRETI IM”, shkroi ajo ngjitur me fotografinë me babain. /Lajmi.net/