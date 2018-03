Adelina pozon gjysmë e zhveshur

Rikthimin në Kosovë dhe në skenë nuk e ka shënuar me këngë por me aktrim.

Këngëtarja dhe tashmë aktorja Adelina Ismaili ka lënë Zvicrën dhe bashkë me Valin e Uliksin janë rikthyer në Kosovë, shkruan lajmi.net

Ajo tashmë është e angazhuar në serialin ‘O sa mirë’ ku luan rolin e drejtoreshës.

Por, pos me serial, Adelina po merret edhe me aktivitete tjera, ndër to edhe si modele për ‘make up’.

Disa fotografi që po qarkullojnë në rrjetet sociale, shihet se është pothuajse gjysmë e zhveshur me një grim profesional.

E tillë, Adelina duket tepër e bukur!/Lajmi.net/