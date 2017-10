Abrashi zotohet për promovimin e sportit dhe përkrahjen e talentëve

Gjatë një vizite që i ka bërë Klubit Forta Thai Boxing Gym, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka thënë të hënën në mbrëmje se qëllimi i vizitës së tij në këtë klub është që të dëshmojë rëndësinë që ka sporti dhe rekreacioni në Programin e tij qeverisës katërvjeçar për Prishtinën.

“Ne do të promovojmë sportin dhe do t’i përkrahim telentët e kryeqytetit me fonde. Gjatë mandatit katërvjeçar fokus të veçantë do të ketë ndërtimi i fushave rekreative dhe sportive në çdo lagje të kryeqytetit, në mënyrë që të rinjtë të nxiten të merren sa më shumë me sport”, ka thënë Abrashi.

Programi i Abrashit për sport parasheh që çdo lagje e Prishtinës të ketë Qendrën Rekreative Sportive – sipas standardeve ndërkombëtare, të cilat do të ndërtohen me buxhetin e komunës dhe përmes partneritetit publik-privat.

Abrashi ka thënë se sportit do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisjes së tij, për arsye rekreative por edhe shëndetësore për të rinjtë dhe moshat tjera.