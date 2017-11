Abrashi sqarohet për investimet 1.2 miliardëshe në Prishtinë

Kandidati i LDK ka thënë se është e arritshme shifra e 1.2 miliard eurove investime në Prishtinë.

Kandidati për kryetar të komunës së Prishtinës nga radhët e LDK-së, Arban Abrashi në emisionin “Click” të RTV21 është pyetur rreth asaj që kishte deklaruar ditë më parë ku kishte premtuar 1.2 miliardë investime në Prishtinë, se si do të arrihen këto investime për 4 vjet.

Abrashi tha se 1.2 miliardëshi është i arritshëm dhe po ashtu ai tha se oferta e kundër kandidatit pas koalicionit që siç tha ai me Rrahimin e mbërrin 4 miliardëshin, pasi që oferta e Selim Pacollit ka qenë 4 miliardë investime.

Kandidati i LDK- së tha se 1.2 miliard investime do të arrihen në Prishtinë dhe përmendi tri fushat ku tha se mund të arrihet ky premtim i tij. “Në synojmë që vetëm nga fondet komunale dhe fondet nga huamarrja të investojmë dikur rreth 300 milionë euro investime kapitale”, tha Abrashi, shkruan rtv21.tv .

“Aktualisht komuna ka rreth 40 milionë euro në vit, që synojnë t’i rrisin dhe plus ligji për Prishtinën e rrit vet shumë e investimeve kapitale dhe dy kreditë e buta që synojmë t’i marrim për unazën dhe trajtimin e ujërave të zeza flasim për së paku 300 milionë euro”, tha ai.

Abrashi më tej tha se pjesa tjetër ka të bëjë më krijimin e zonës së re ekonomike industriale. “Ajo që kemi vërejt është që punëkërkuesi i Prishtinës shpesh here heziton të kontraktohet dhe të nënshkruaj kontratë pune në zonat tjera ekonomike përtej Fushë Kosovës dhe prandaj kemi dalë më ofertë që zonat ekonomike t’i sjellim sa më afër Prishtinës në mënyrë që kostoja e transportit të jetë minimale”, tha Abrashi.

Në fund kandidati i LDK-së tha se e do ofrojnë 200 parcela për bizneset që të investojnë në Prishtinë, ku oferta do të jetë e lëverdishme. "200 biznese do të investojnë në to më së paku 2 milionë euro", tha Abrashi.