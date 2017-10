Abrashi e fton Ahmetin në pesë debate

Një lajm në media se kandidati për kryetar të Prishtinës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Arban Abrashi, nuk po pranon të bëjë debate me kryetarin aktual dhe kundërkandidatin e tij, Shpend Ahmetin, e ka bërë këtë të fundit të reagojë në llogarinë e tij në Facebook.

Abrashi ka shkruar se jo një, por e fton Ahmetin që të bëjnë pesë debate brenda pesë ditësh – aq sa zgjatë edhe fushata zyrtare e përcaktuar për raundin e balotazhit.

“Kundërkandidatin e ftoj në pesë debate, në pesë televizione të ndryshme, në pesë mbrëmjet e javës së balotazhit nga një debat. Nëse dëshiron, le të merr edhe të tjerë me vete.Përndryshe me padurim po pres debatet, sepse çdo ditë do të prezantoj diçka të re, rreth mospunës dhe projekteve të mia. Kryetari po vjen”, shkruan Abrashi.