Abdixhiku: Janë dashur plotë 17 vjet që Prokuroria të ngre aktakuzë ndaj 54 serbëve

Analisti Lumir Abdixhiku thotë se janë dashur plot 17 vjet, dhjetëra arrestime, qindra provokime e maltretime, para se Prokuroria e Shtetit të ngre aktakuzë ndaj 54 serbëve për krime lufte në Kosovë. Këtë siç bën të ditur ai, Prokuroria e bëri këtë sot.

E deri më tani, Serbia ka ngritur mbi 1500 aktakuza ndaj shqiptarëve të Kosovës.

Postimi i plotë:

Paramendoni,

U dashtë të kalojnë plot 17 vjet, dhjetra arrestime, qindra provokime e malltretime – para se Prokuroria e Shtetit të ngre aktakuzë ndaj 54 serbëve për krime lufte në Kosovë. E bëri këtë sot. Deri më tani, ndërsa, Serbia ka ngritur mbi 1500 aktakuza ndaj shqiptarëve të Kosovës.

1500 me 54; e paramendoni dot? Me këtë raport nuk do ta dinim kush ka qenë vrasës e kush viktimë këndej. Çfarë trishtimi.

Kapësit e zënë me hajni, rahatime familjare, tendera e zaptim – kaq japin. Kapja këto pasoja ka. Dhe po s’u çkapëm sa më parë do të humbim dhe vet shtetin që mbajmë – çkado që ka mbetë nga ai.