Abdixhiku e nisi pardje ‘luftën’ me PDK-në, për të heshtur sot për aderimin në LDK

Emri i Lumit Abdixhikut ka një kohë që përfolët aderim në LDK. Sonte u raportua se ai është takuar me Isa Mustafë dhe se shumë shpejt do ta bëjë publike hyrjen në LDK.

Megjithatë, një gjë të tillë, të paktën sonte, Abdixhiku duket se do ta mbajë sekret. Lajmi.net ka tentuar të flas me të, por nuk është përgjigjur as në telefon e as në Facebook.

Zakonisht Abdixhiku ka qenë i gatshëm të reagojë për çdo temë ditore në llogarinë e tij në Facebook, por kësaj here ka zgjedhur heshtjen si një lloj miratimi.

Më herët, lajmi.net raportoi se tashmë simpatizantë të LDK-së kanë filluar një fushatë me emrin e tij si kandidat për kryeministër.

Ndërkohë, qasja e Abdixhikut ndaj rivalëve të LDK-së, PDK-së së Kadri Veselit, pas rënies së qeverisë, ka marrë kahje shumë ekstreme.

Një postim në Facebook, Abdixhiku kritikon ashpër PDK-në dhe Kadri Veselin, duke dhënë shenjat e para që po bëhet gati t’i hyjë politikës.

Kështu shkruante pardje Lumiri në Facebook:

“Fillimi i ri” është risi veç për Kadrinë. Kalimi nga nëntoka në mbitokë – aty këtu me argat të rinj sa për kozmetikë. Një udhëtim i ri me zanat të vjetër po na prezantohet si shpëtim.

Për qytetarët, fillimi e shpëtimi do të thoshte largimi i të tillëve nga kapja përgjithmonë. Do të thoshte çlirim nga zaptuesit.

Dhe ka vetëm një rrugë për të bërë një gjë të tillë. Afrim i partive e individëve që e duan këtë vend në një front të përbashkët anti-SHIK. Secili dallim tjetër është i parëndësishëm përballë kapjes së SHIK-ut që po na vjen.

