AAK në koalicion edhe me një parti

Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës sot ka arritur marrëveshje për koalicion parazedhor edhe me një parti tjetër.

Bëhet fjalë për Ballin Kombëtar Demokrat. Lajmi është bërë i ditur në një njoftim të lëshuar për media.

Njoftimi i plotë:

Të dashur ballistë

Sot, më datë 16.05.2017, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Organizata Balli Kombëtar Demokrat, arritën marrëveshje për koalicionin parazgjedhor për të garuar në zgjedhjet e 11 Qershorit.

Të dashur qytetarë dhe përkahës e anëtar të Ballit Kombëtar Demokrat, duke u bazuar në forcimin e kohezionit të një koalicioni politik ambicioz për të nxjerrë vendin nga kriza ekonomike, sociale, politike dhe për të drejtuar atë drejt zhvillimit si dhe për të bërë të mundur përqasjen e krenarisë kombëtare me parimet e qytetërimit perëndimor, Organizata e Ballit Kombëtar Demokrat bëri marrëveshje politike parazgjedhore me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është që programi ynë politik të aplikohet në politikat qeverisëse të koalicionit të përbashkët dhe të gjejë një realitet të prekshëm për qytetarët e Kosovës. Ne garantojmë qytetarët se puna jonë do të na karakterizoj maturinë, qëndrueshmërinë dhe përkushtimin ndaj interesave kombëtare. Prandaj të dashur qytetarë, koalicioni ynë do të ngadhënjejë ndaj të keqes dhe do ti jep vendit një qeveri të ndershme dhe do ti kthej dinjitetin qytetarit. Zgjidhni më djathtas.

I juaji,

Kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat

z.Gazmend Islami