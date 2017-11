A ua merrte VV-ja të dhënat votuesve në këtë formë?

Më herët u raportua se Lëvizja Vetëvendosje kishte organizuar transport për votuesit, duke imponuar kështu edhe votën.

Në videon e realizuar nga KLAN ku protagoniste u bë gazetarja e këtij televizioni krejt rasisht, u pa e gjithë mënyra e organizuar për të çuar votuesit në qendrat e votimit, shkruan gazetametro.net.

E kur dikush merrej në telefon, aty thuhej se telefonata po bëhej nga një OJQ ‘Iniciativa për Prishtinën’.

Me një kërkim të thjeshtë që bëri Metro, arriti të gjente një faqe që quhej ‘Për Prishtinën’, e në të cilën kërkoheshin të dhëna të njerëzve që futeshin aty me arsyetimin se në ato të dhëna do të njoftoheshin për aktivitetet e kësaj partie.

Kështu duket se VV’ja ka marrë të dhënat e shumë votuesve të Prishtinës, e të cilat të dhëna mund të përbëjnë shkelje të privatësisë.

Ndryshe, kjo OJQ e VV’së merrte votues dhe i dërgonte me vetura nëpër qendra të votimit, duke shkelur kështu ligjin, të cilën gjë e konfirmuan edhe PZAP, duke thënë se kjo përbën fushatë në ditën e zgjedhjeve, e që është e ndaluar me ligj.

Në faqen e kësaj OJQ mund të futeni lehtë duke klikuar KËTU.