A mund të bësh dikë të bie në dashuri me ty? Shkenca thotë po

Kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme kur bëhet fjalë për marrëdhëniet romantike. Një numër i madh studimesh që janë kryer provojnë se vërtet mund ta kontrollojmë dashurinë.

Sepse në përgjithësi, kjo është vetëm një emocion psikologjik themelor si frika, gëzimi, mëshira dhe emocione të tjera që mund të rregullohen nëse monitorohen mirë. Pra, si ti përdorim psikologjinë dhe truket psikologjike për të mësuar të bëjmë të tjerët të bien në dashuri me ne?

Gjëja më e rëndësishme që duhet të kuptoni është se personi tjetër duhet të paktën të ketë ndjenja minimale për ju. Pastaj, ju do të jeni në gjendje t’i ktheni këto në ndjenja të vërteta, të thella, lehtësisht dhe shpejt.

Në të vërtetë, dashuria nuk ka të bëjë me “fatin”. Kjo është një bashkëpunim i mekanizmave biologjikë, kimikë dhe psikologjikë. Është e mundur të gjesh qasjen e duhur për këto dhe t’i përdorësh ato për qëllimet e tua, transmeton lajmi.net.

Psikologu social John Bargh i cili punon në Universitetin e Yale studion rolin e përpunimit të pavetëdijshëm në sjelljen sociale. Disa nga studimet e tij gjetën një lidhje interesante mes temperaturës trupore të një personi dhe gjendjes së tyre psikologjike.

Doli se kur jemi fizikisht të ngrohtë , ne kemi më shumë gjasa të jemi të mirë dhe miqësor me njerëzit e tjerë. Ky mashtrim mund të jetë me të vërtetë i dobishëm, për shembull, gjatë një takimi të parë kur është veçanërisht e rëndësishme për të fituar besimin e personit. Pra, mbani mend këtë dhe sigurohuni që në të ardhmen të zgjidhni vetëm vende të ngrohta, ushqime dhe pije, në mënyrë që çdo takim që keni (si romantike ashtu edhe me biznesin) shkon mirë.

2. Përparësitë e kontaktit të zgjatur me sy