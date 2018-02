A keni menduar ndonjëherë se sa dekorativë janë blloqet e betoni, ja sa bukur mund t’i shfrytëzoni ata

Në të kaluarën, ato mund të gjendeshin vetëm në vendet e ndërtimit, por sot, blloqet e betoni janë më të përdorur se kurrë dhe janë në qendër të një tendence të dizajnit popullor.

Pavarësisht nga fakti se ato mund të duken pak të pakëndshëm në fillim, por blloqet e betoni mund të përdoren për të krijuar disa projekte të dashura që janë perfekte për shtëpinë dhe kopshtin, transmeton lajmi.net.

Përdorimi i blloqeve nuk kërkon aftësi të veçanta, shumë kohë ose shumë para. Por numri i gjërave që mund të bëni me ta është i pakufizuar sepse ato vijnë në forma dhe madhësi të ndryshme.

Vetëm rrëmbeni këto 13 ide të zgjuar nga bloge të ndryshme të përmirësimit të shtëpisë, dhe kur të keni mbaruar, do të jeni kaq të ngazëllyer, sa do të doni t’i ndani me të gjithë miqtë tuaj! /Lajmi.net/