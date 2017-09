A ka ngjashmëri skenari i vitit 2014 me këtë sot? Ikjet e imagjinuara, ministri serb…

Tri vjet më pas Kosova përballet me skenarin e njëjtë të inskenimit të ikjes së qytetarëve nga vendi dhe “problemin” me një ministër serb. Kështu kishte ndodhur në vitin 2014.

Aso kohe migrimi i kosovarëve nisi si fushatë për t’u shndërruar në eksod, duke shkaktuar valë largimesh të papara. Mirëpo, brenda një kohë të shkurtër të gjithë ata që kishin shkuar në vendet e BE-së u detyruan të ktheheshin në Kosovë.

I tillë paraqitej edhe skenari i dy javëve më parë, kur media të caktuara propagandonin një valë të re ikjesh, megjithatë shumë shpejt u zbulua se kjo ishte vetëm një tentativë që shkoi huq. Doli që në mesin e atyre që nxisnin ikjet kishte edhe aktivistë të Lëvizjes Vetëvendosje.

Me mbylljen e disa linjave të autobusëve drejt Beogradit, u shënua edhe fundin e ikjeve të imagjinuar të kosovarëve, të atyre që hipnin në Prishtinë e zbrisnin në Podujevë, por që para kamerave thoshin se po shkojnë për Hungari, shkruan lajmi.net.

Sikur në vitin 2014, edhe pse bëhej fjalë për një ish ministër, Aleksandar Jabllanoviq, i cili fyeu nënat kosovare, tri vjet më pas skenari pak a shumë duket i ngjashëm.

Me ministrin e Bujqësisë, Nenad Rikalo po tentohet sulm më i gjerë, po tentohet krijimi i agjendave të paqena.

Edhe kësaj radhe, kamerat e televizioneve të caktuara janë në “vendin e duhur”. Pas tyre shkon një grup i caktuar politik, Sikur me ikjen e imagjinuar të kosovarëve, edhe për rastin e ministrit Rikalo janë aktivistët e VV-së që lajmërojnë mediat.

Ja çfarë shkuan një aktivist i VV-së në llogarinë e tij në Facebook: “…E Nenadi le t’vazhdoj me ekipin e vet “MULTIETNIK” qe i dajne bashk pazaret me kriju “mjegull”, por ka me ju mjegullu kur te sheh veten ne DYZ. Ky rast nuk ka me marre kahje politike, se deshmitart para se me kerku ndihmen teme, njerzisht jau kan kerku politikanve edhe as njo prej tyne si ka marr seriozisht perveq nje deputeti (anonim) kshtu qe”.

Pra, edhe pse thuhet se rasti i Rikalos nuk duhet me marrë kahe politike, këtij rasti tashmë i është dhënë kahe e tillë.

Thirrjet që t’i lihet në dorë prokurorisë zbardhja e këtij rasti, nuk mjafton për ata që duan ta kapitalizojnë në vota. Në fakt, tashmë kjo fushatë mund të intensifikohet marrë parasysh se Rikalo doli të jetë bashkëpunëtor, siç tha ai, me Albin Kurtin.

Të dy, tha dje Rikalo, e kishin rinisur KAN-in, një organizatë joqeveritare e cila në vitin 2003 merrej me pajtimin e serbëve dhe shqiptarëve. KAN-i vetëm pak kohë më pas u shndërrua në Lëvizjen Vetëvendosje.

Ministri Nenad Rikalo akuzohet nga banorët e një ndërtese në lagjen “Dardania” në Prishtinë se në vitin 1999, gjatë kohës së luftës, ka maltretuar shqiptarët. Prokuroria Speciale ka theksuar se ka nisur hetimet për këtë rast. /Lajmi.net/