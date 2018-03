A jeni të mirë në shtrat? Këto shenja të çuditshme thonë të vërtetën

Të qenit të mirë në shtrat nuk ka të bëjë vetëm me aftësitë tuaja në dhomën e gjumit, me mënyrën se si puthni apo me mënyrën si e mbani veten.

Disa gjëra të tjera janë tregues të aftësive tuaja, dhe na lejoni ta themi por bëhet fjalë për disa gjëra për të cilat lidhja me seksin tingëllon e çuditshme.

Ti pi shumë verë

Një studim i vitit 2009 nga Universiteti i Firences në Itali ka zbuluar se gratë që pijnë të paktën një gotë verë në ditë janë më të mira në shtrat dhe më të kënaqura seksualisht. Historikisht, lidhja mes e verës dhe seksualitetit ka qenë e njohur që nga koha e Greqisë së lashtë.

Ke humor

Përgjithësisht njerëzit të cilët kan sens të lartë humori thuhet se janë të mirë në shtrat. Kjo lidhet me natyrën e tyre për të mos i marrë gjërat më seriozisht nga sa duhet.

Të pëlqen kontakti me sy

Nëse jeni të mirë në kontaktin me sy atëherë probabiliteti që edhe në krevat të jeni të mirë është shumë i madh. Njerëzit të cilët dinë të flirtojnë janë pa asnjë dyshim të suksesshëm edhe në jetën seksuale.

Ndihesh rahat edhe zhveshur

Të ndihesh mirë edhe zhveshur është çelës i të qenit të mirë edhe në shtrat. Komoditeti që ju ofron të qëndruarit pa rroba transmetohet edhe në jetën tuaj seksuale.

Kërcen mirë

Lëvizjet e mira trupore janë pa dyshim një komponent shumë i rëndësishëm për një seks të mirë. Individët të cilët kanë lëvizje të mira trupore dhe që kërcejnë mirë me shumë mundësi edhe dhe në shtrat janë të paparë.

Të pëlqen politika

Sipas një studimi amerikan personave që u pëlqen politika njëkohësisht u pëlqen edhe seksi. Këta të fundit kanë tendencën për të bërë ç’është e mundur për ta kënaqur në shtrat veten dhe partnerin.