A frikohet nga Gjykata Speciale? Kjo është përgjigja e presidentit Thaçi

Ai ka thënë se nuk kanë asnjë informatë se kur do të ngritën aktakuzat e para.

Presidenti i Republikës, Hashim Thaçi, në një intervistë në “Pressing”, ka folur për Gjykatën Speciale.

Ai ka thënë se nuk ka asnjë frikë nga kjo gjykatë. Thaçi bën me dije se s’kanë çfarë të fshehin.

“S’kemi as çka të fshehim nga Gjykata. Nuk kemi edhe pse t’i frikësohemi kësaj gjykatë. Unë nuk kam asnjë frikë. Nuk jam frikësuar në luftë e nuk frikësohem as tash. Edhe në luftë kam shpëtuar edhe tash do të shpëtojë”

Ai ka thënë se nuk kanë asnjë informatë se kur do të ngritën aktakuzat e para.

Nuk kemi informata se kur do të ngritën aktakuzat. Krejt çka është thënë deri tash është spekulim dhe s’ka asgjë të vërtetë”.