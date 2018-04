A është një gabim i SHBA-ve që po i largon trupat nga Siria?

Presidenti Donald Trump thuhet se u tha zyrtarëve të lartë ushtarakë të përgatiten të tërhiqen nga Siria, një vendim që do të përfundonte një betejë katërvjeçare kundër grupit militant të Shtetit Islamik (ISIS) në një vend që tashmë është i përfshirë nga një luftë civile shtatëvjeçare.

Ekspertët amerikanë janë të ndarë, megjithatë, nëse dëshira e Trump për të lënë Sirinë paraqet një vendim të parakohshëm ose një hap drejt përmbushjes së një premtimi kryesor të fushatës për t’i dhënë fund ndërhyrjes së gjatë dhe të kushtueshme të vendit të tij në Lindjen e Mesme.

Drejtori i Zbulimit Kombëtar, Dan Coats, u tha gazetarëve të mërkurën se zyrtarët kryesorë të sigurisë kombëtare të vendit mbajtën të martën një takim ku “disa vendime u bënë”, sipas Associated Press . Por këshilltarët e Trump thuhet se u shtynë, duke cituar një nevojë për të përfunduar ISIS dhe për të kontrolluar ndikimin iranian.

Trump tha se do të vendoste “shumë shpejt” nëse do të hiqte rreth 2,000 trupa amerikane që kishin për detyrë të ndihmonin aleatët lokalë të mposhtnin xhihadistët, një punë “që kemi pothuajse të përfunduar”.

“Misioni ushtarak për të zhdukur ISIS-in në Siri po vjen në një fund të shpejtë, me ISIS-in pothuajse plotësisht të shkatërruara. Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë mbeten të përkushtuar në eliminimin e pranisë së vogël ISIS në Siri që forcat tona nuk e kanë zhdukur tashmë” tha “Shtëpia e Bardhë” në një deklaratë.

“Ne do të vazhdojmë të konsultohemi me aleatët dhe miqtë tanë në lidhje me planet e ardhshme. Ne presim që vendet në rajon dhe më gjerë, plus Kombet e Bashkuara, të punojnë drejt paqes dhe të sigurojnë që ISIS të mos përsëritet kurrë”.

Një zyrtar i lartë i administratës së paidentifikuar i tha “The Washington Post” të mërkurën se Trump kishte urdhëruar ushtarakët e tij për të bërë plane për tërheqjen, por nuk ofroi ndonjë plan të caktuar kohor. Reuters citoi një zyrtar të lartë të administratës së njëjtë, të njëjtën ditë duke thënë se SHBA nuk do të tërhiqet menjëherë, por as presidenti nuk është i gatshëm të mbështesë një angazhim afatgjatë.

ISIS u krijua nga një bashkim i grupeve xhihadiste pas pushtimit të Irakut në 2003 dhe mori avantazhin e trazirave në Sirinë fqinje për t’u përhapur atje në vitin 2013. Pasi sponsorizoi fshehurazi mbështetësit e armatosur të kryengritjes së vitit 2011 kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, ish- Presidenti Barak Obama filloi bombardimin e ISIS në Irak dhe Siri në vitin 2014, viti kur kalifati i vetëshpallur i grupit pretendonte gati gjysmën e të dy vendeve.

Rusia hyri në konflikt në emër të Asadit në vitin 2015, në të njëjtin vit Pentagoni themeloi Forcat Demokratike të Sirisë, një grup kryesisht kurd i vendosur për të zëvendësuar një opozitë gjithnjë e më xhihadiste si partnerë të SHBA në luftën kundër ISIS. Të dyja forcat siriane të mbështetura nga Rusia dhe forcat demokratike siriane të mbështetura nga SHBA kanë mposhtur ISIS-in në fushatat e ndara, të cilat ndonjëherë kanë rezultuar me konfrontime të tensionuara dhe aleanca të përkryera midis dy forcave.

Irani ka luajtur gjithashtu një rol të madh në betejën kundër ISIS, duke mbështetur kryesisht militantët myslimanë shiitë si në Irak dhe Siri nëpërmjet rojeve revolucionare të elitës. Pavarësisht se SHBA dhe Irani kontribuojnë në betejë, Trump dhe administrata e tij kanë identifikuar ndikimin në rritje të Teheranit në Lindjen e Mesme si një kërcënim i ngjashëm me atë të ISIS.

Me Iranin më të fortë se kurrë, disa ekspertë thanë se SHBA ishte në thelb duke dhënë një fitore të lehtë për fuqinë myslimane shiite revolucionare, edhe pse Trump u shfaq për të marrë një qëndrim të ashpër duke emëruar Mike Pompeo dhe John Bolton si sekretar i shtetit dhe sigurisë kombëtare këshilltar, respektivisht, transmeton lajmi.net.

“Të tërheqim tani, ku asnjë objektiv strategjik i SHBA-së nuk është arritur si pika të tilla për politikën e administratës Trump në Lindjen e Mesme, duke qenë vetëm një sllogan” Ne e kemi shkatërruar ISIS-in, por a kemi bërë vërtetë? “Ne do të ndalojmë zgjerimin e Iranit dhe Rusisë në Lindja e Mesme “, duke u tërhequr nga Siria, bën të kundërtën dhe frikëson aleatët edhe më shumë. Lista e kundërthënieve nuk ndalet atje,” tha, Xhev Vatanka, një bashkëpunëtor i lartë në Institutin e Lindjes së Mesme dhe Fondacioni Jamestown në Uashington DC .

“Nuk ka asgjë në këtë të ashtuquajtur ‘kabinet lufte’ të Pompeo apo të Boltonit që do të kishte sugjeruar se kjo do të ishte rruga për SHBA-në në muajt që do të vinin.Kjo mund të ndryshojë, por tani për tani, është e gjitha që ngatërrohet dhe përqendrohet mbi synimet politike afatshkurtra të një Shtëpia të Bardhë që tashmë është në një mënyrë rizgjedhjeje, “shtoi ai.

Paul Salem, zëvendëspresident i lartë për kërkimet politike dhe programet në Institutin e Lindjes së Mesme, u pajtua se një dalje nga SHBA do të prodhonte “një fitore të madhe strategjike për Iranin” dhe do të paraqesë mesazhe shqetësuese për aleatët si në Siri ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Ai argumentoi se ISIS ende paraqiste një kërcënim për rajonin dhe krahasoi deklaratat e Trump me njoftimin e famshme të presidentit Xhorxh W. Bush, “Misioni i përmbushur” në Irak dhe vendimin e Obamës për të tërhequr trupat prej atje në 2011, të cilat në fund të fundit çuan në operacione të reja të SHBA-ve në vend.

“Dikush mund të bëjë një argument shumë të vlefshëm për t’u tërhequr, por ndikimi më i madh është kthimi i politikës amerikane”, tha Salem. “Administrata nuk është në pajtim me vetveten”.

Sekretari i Shtetit që po largohet, Rex Tillerson përfshinte Iranin si një qëllim të SHBA të Sirisë gjatë një fjalimi të janarit , në të cilin ai tha se Trump planifikoi të mbante trupat atje për të “mos bërë të njëjtat gabime që u bënë në 2011 kur një largim i parakohshëm nga Iraku lejoi Al-Kaidën në Irak të mbijetojë dhe përfundimisht të prishë ISIS-in “, e cila përfundimisht e ka mbushur një” vakum “të fuqisë për të kërkuar shtrirje të gjera të territorit.

Eksperti i mbrojtjes dhe nënkoloneli i pensionuar i ushtrisë Daniel Davis tha të mërkurën se ishte “i sëmurë dhe i lodhur” për të dëgjuar argumentin “vakum” dhe shprehu shqetësim rreth raporteve kontradiktore lidhur me faktin nëse presidenti në fakt kishte urdhëruar zyrtarët e tij ushtarakë të largohen ose jo. Duke shpërndarë shqetësime rreth humbjes së mundshme të Iranit, Davis tha se do të donte të shihte që Trump të zbatonte kontrollin e tij civil mbi qeverinë për të dhënë një komandë të qartë dhe të dallueshme për të hequr të gjithë praninë ushtarake amerikane nga Siria.

“Është me të vërtetë mjaft e qartë në rastin e Sirisë, ISIS është bërë në mënyrë efektive …. Ata nuk përbëjnë një kërcënim strategjik për SHBA vetëm për shkak se kontrollojnë disa pjesë të qyteteve dhe fshatrave në Siri”, shtoi ai duke vënë në dukje se Rusia, Siria, Irani dhe milicitë e tyre të shumta aleate ishin ende në mënyrë aktive duke luftuar ISIS në terren.

Davis tha se disa mijëra trupa amerikane do të kishin pak ndikim në rezultatin e pjesës tjetër të konfliktit. Këta ushtarë gjithashtu janë nën kërcënim në qytetin Manbij të kontrolluar nga veriu nga një anëtar tjetër i aleancës ushtarake perëndimore të NATO-s.

Turqia i konsideron elementët kurdë të Forcave Demokratike Siriane të mbështetura nga SHBA, duke përfshirë Njësitë e Mbrojtjes Popullore (YPG), si një zgjatje e Partisë militante të Punëtorëve të Kurdistanit dhe filloi një operacion të ri për t’i luftuar ata në janar. Ofensiva ka shkaktuar një fluturim të luftëtarëve kurdë nga beteja e mbështetur nga SHBA kundër ISIS ndaj linjave të para kundër Turqisë, duke sjellë kurdët më afër Asadit dhe duke ndaluar në mënyrë efektive ofensivën tokësore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Sirinë lindore.

Qeveria siriane dhe kurdët autonom siriane kanë dalë nga fuqitë më të mëdha në vend. Ndërsa ata kanë luftuar kundër dhe pranë njëri-tjetrit gjatë gjithë konfliktit të zgjatur, Salem tha se një largim i SHBA mund të shtyjë aleatët kurd të Pentagonit edhe më pranë qeverisë siriane në një përpjekje për t’i mbrojtur ata nga Turqia dhe aleatët e saj kryengritës.

Asad, synimi fillestar i përfshirjes së SHBA në Siri, ka arritur të ndryshojë fatin e tij , veçanërisht falë Rusisë dhe Iranit, ushtria e të cilit konsideroi të vetmet forca të ligjshme të huaja në vend. Qeveria e tij , së bashku me Rusinë , Iranin dhe Irakun fqinjë , kanë shpallur të gjithë fitore kundër ISIS.

Davis tha se qëndrimi më i gjatë do të ishte më shumë probleme se sa vlen për SHBA. “Nuk ka interes të vazhdueshëm të SHBA në Siri që në asnjë mënyrë të justifikojë shpenzimet e vazhdueshme në gjakun dhe thesarin amerikan”, vuri në dukje ai.

“Ne qëndrojmë në rrezik të madh strategjik me praninë tonë të vazhdueshme atje në potencialin për-aksidentalisht ose përndryshe përplasje me trupat ruse, iraniane apo siriane – për të mos përmendur aleatët tanë të NATO-s, Turqinë, që potencialisht na tërheqin në një luftë tërësisht të panevojshme ose duke shpërthyer NATO- “Shtoi Davis. “Për këtë rrezik strategjik, ne as nuk fitojmë potencial për përfitime taktike”. /Lajmi.net/