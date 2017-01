A është në lidhje Mozzik? Histori me femra të estradës (Video)

Reperi Mozzik mbetet njëri ndër artistët më të kërkuar nga fansat, sidomos gjinia e bukur.

Por një lajm i mirë për to thotë në atë se nuk është në lidhje, të paktën jo serioze, shkruan lajmi.net

Se a ka flirtuar me dikë nga estrada, me ndonjë kolege ai ka treguar se ka pasur histori me to.

Ai ka zbuluar se do ta sjell një bashkëpunim me një femër të cilën publikisht e cilëson si tepër të bukur, ajo për momentin mbetet vetëm enigmë e kureshtja e fansave po shtohet ta dinë se me kë po vjen në bashkëpunim reperi./Lajmi.net/