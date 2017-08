A është gati Besim Ilazi edhe për një mandat në Kaçanik? Ja përgjigja e tij

Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 22 tetor, mirëpo partitë politike ende nuk kanë dalë me lista përfundimtare të kandidatëve që do garojnë.

Një pjesë e kandidatëve të komunave janë deklaruar se nuk do të rikandidojnë, disa të tjerë pretendojnë edhe një mandat e disa të tjerë nuk ja kanë idenë se çfarë do të bëhet me fatin e tyre pasi partia ende nuk ka vendos.

Kryetari i Kaçanikut, Besim Ilazi në një prononcim për lajmi.net ka thënë se ende nuk e di nëse Partia Demokratike vendos që ai të rikandidojë për këtë komunë.

“Besoj që javën tjetër do vendoset nga kryesia apo në këshill drejtues, besoj se aty do të merret vendimi se kush do të jetë kandidat, deri atëherë nuk kam çfarë të them”, ka thënë ai.

I pyetur se a është gati të qeverisë në Komunën e Kaçanikut edhe për një mandat, Ilazi ka përsëritur se nëse e sheh partia të arsyeshme ai është gati. /Lajmi.net/