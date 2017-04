A është e gabuar t’i thoni fëmijës se është i bukur?

New York Times sugjeroi se të qenurit i pandershëm me fëmijën rreth “mos të qenurit i bukur” (për të ose për veten), i dëmton ata. Duke një teori interesante, por është e vështirë të vihet në zbatim në jetën reale.

Duke shkruar për The New York Times, Julia Baird vëren se prindërit shpenzojnë një sasi të tepruar të energjisë me fëmijët duke evidentuar dallimet në paraqitje, duke luajtur me personalitetin e dikujt, ose duke gjetur një gjuhë të përshtatshme kur ata janë të shëndoshë.