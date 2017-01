A e keni parë çfarë “çmendurie” ka bërë sot Buffoni? (VIDEO)

Gianluigi Buffon një ditë më parë festoi 39 vjetorin e lindjes.

Por edhe me gjithë këtë moshë, portieri italian vazhdon të ruaj formën për të qëndruar në nivele të larta.

Këtë e dëshmoi edhe në fitoren 0:2 te Juventusit në udhëtim te Sassuolo, ku bëri dy pritje të njëpasnjëshme.

the most nimble 39 year old young boy…

Gigi #Buffon makes a double save to keep it 0-2 for Juve#SassuoloJuve pic.twitter.com/vZlnbVuqj6

