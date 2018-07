A e keni ditur se pasta e dhëmbëve përdoret edhe për këto gjëra?

Do të befasoheni të mësoni se, përveç larjes së dhëmbëve, pasta e dhëmbëve është një produkt që mund të përdoret për shumë gjëra në shtëpi.

Disa prej ideve më poshtë mund të duken të çuditshme, por funksionojnë – provojeni edhe vetë!

1. Argjendi i fshirë në disa gjëra mund të kthehet përsëri nëse e fërkoni atë me një sasi të vogël të pastës.

2. Me ndihmën e pastës së dhëmbëve, dritat e veturës tuaj mund të pastrohen dhe të shkëlqejnë përsëri.

3. Mbathjet me ngjyrë të bardhë, të tilla si Converse, mund të pastrohen lehtë me pastë dhëmbësh.

4. Mund t’i pastroni njollat në sipërfaqe të drunjta brenda pak minutave duke i fshirë me pak pastë dhëmbësh. Nuk keni nevojë për përbërës të dëmshëm!

5. Mund ta përdorni atë edhe për ta pastruar hekurin për hekurosje!

6. Ekrani i celularit tuaj mund të gërvishtet shumë lehtë nëse nuk e mbuloni me një sipërfaqe mbrojtëse. Vendosni pak pastë dhëmbësh në një leckë dhe më pas fërkojeni me kujdes mbi gërvishtje. Largojeni çdo mbetje të pastës dhe thajeni ekranin duke e fshirë me leckë.