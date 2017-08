A duhet më parë të fshihet pluhuri apo të thithet me fshesë elektrike!

Është shumë me rëndësi se cilën radhitje e preferoni. Kur është fjala për pastrimin e shtëpisë, njëra ndër dilemat e përhershme është a duhet më parë të thithur pluhuri me fshesë elektrike apo me leckë të pastrohet pluhuri.

Fatmirësisht, si duket, më në fund është gjetur zgjidhja e kësaj çështjeje!

Përgjigjja është që më parë duhet të fshihet pluhuri, pastaj të fillohet me fshesë elektrike, transmeton Telegrafi.

Në të vërtetë, pluhuri, alergjenët dhe thërrmijat vazhdimisht fluturojnë në ajër në shtëpitë tona.