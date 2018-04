A do t’i përgjigjen partitë ftesës së LDK-së për tryezën “e zgjedhjeve të parakohshme”?

Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë ka bërë të ditur se të mërkurën i kanë ftuar partitë për të diskutuar për “temat e mëdha”.

Në letrën që e ka dërguar Isa Mustafa te partitë tjera, thuhet se do të diskutohet edhe për zgjedhjet e parakohshme.

Por, kjo thirrje duket se nuk po përkrahet edhe nga partitë në pushtet.

Pal Lekaj, ministër i Infrastrukturës kishte thënë dje për lajmi.net se për temat e mëdha partitë duhet të bëhen bashkë.

Por sa i përket zgjedhjeve, nënrkyetari i AAK-së kishte deklaruar se ato janë të mandatuara me kushtetutë.

Duke bërë të ditur kështu indirekt, se nuk do të pranojnë të diskutojnë në lidhje me këtë temë.

“Përsa i përket zgjedhjeve, ato janë të mandatuara me Kushtetutë dhe me ligj. Ajo çka është shumë e rëndësishme dhe që ka të bëjë me zgjedhjet është reforma zgjedhore, sistemi i procesit zgjedhor duhet të modifikohet gjithnjë në kuptim të modernizimit të tij”, kishte thënë Lekaj.

Kurse dy partitë e tjera në pushtet, PDK-ja dhe Nisma Socialdemokrate deri më tani nuk kanë konfirmuar asgjë zyrtarisht.

Enver Hoxhaj në një intervistë në Klan Kosova, tha se është me rëndësi që partitë të flasin për temat e mëdha. Por, nuk komentoi kërkesën e LDK-së për zgjedhje.

“Nuk është me rëndësi se kush në cilin takim shkon, mirëpo temat që do të diskutohen. Duhet të kemi një kornizë para se të futemi në tavolinë. Tryeza të tilla ka pasë edhe në të kaluarën që janë mbështetur prej instituteve, OJQ-ve, apo think-tank’eve. Mes partive kosovare nuk shoh ndonjë ndasi përmbajtjesore, por formale”, tha Hoxhaj.

Lajmi.net ka provuar të kontaktojë edhe me zyrtarë të Nismës, por ata s’kanë pranuar të flasin.

E vetmja që deri më tani zyrtarisht e ka pranuar ftesën e LDK-së, është Vetëvendosja.

Albulena Haxhiu, deputete e VV-së ditë më parë kishte konfirmuar se do të marrin pjesë në takim.

“Sigurisht që ne presim që zyrtarisht ta kemi ftesën e Grupit Parlamentar të LDK-së. Pastaj duhet ta trajtojmë në organet e Lëvizjes Vetëvendosje. Unë mendoj që duhet shkuar në këtë takim dhe qëndrimi ynë do të jetë në raport me atë që vendi ka nevojë të shkojë në zgjedhje sa më parë”, kishte thënë Haxhiu.

Kjo tryezë është ftuar për të mërkurën nga ora 13:00. /Lajmi.net/