A do të largohet Agim Bahtiri nga AKR pas koalicionit me PDK-në?

Më 16 qershor 2017, vetëm pesë ditë pasi që kishin përfunduar zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, nënkryetari i AKR-së dhe kandidati për kryetar të Mitrovicës nga kjo parti, Agim Bahtiri, kishte thënë se nëse partia e tij bën koalicion me PDK-në, ai do të largohet nga AKR-ja.

“Unë do ta mbrojë mendimin tim deri në fund, unë jam për ta luftuar të keqen”, kishte thënë Bahriti.

“Ne do të marrim vendim të përbashkët, por në nëse AKR-ja shkon me PDK-në, Pacolli, Agim Bahtirin nuk do ta ketë më”, pati thënë ai.

Lajmi.net ka provuar sonte të kontaktojë me Bahtirin, por ai nuk e ka hapur telefonin. /Lajmi.net/