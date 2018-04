A do të ketë luftë midis Rusisë dhe NATO-s?

Çështja e të gjitha pyetjeve kohëve të fundit është se si do të përfundoj grumbullimi i trupave të NATO-s rreth Rusisë - nëse Aleanca lëvizë drejt konfliktit të armatosur ose të zavendësojë bisedimet e tensionuara. Perëndimi synon të vazhdojë të përfitojë nga përparësitë e veta teknologjike, ushtarake, financiare ndaj Rusisë. Megjithatë, Rusia nuk është në gjumë.

Retorika antiretrovirale në Perëndim është duke u intensifikuar dhe aktivitetet armiqësore në kufijtë e Rusisë janë aktivizuar. Në këto fjalë, Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu hapi Konferencën Ndërkombëtare të Sigurisë në Moskë. Shifrat flasin në mbështetje të këtyre pretendimeve. Shoigu tha se numri i trupave të NATO-s në Shtetet Baltike dhe Poloni ishte rritur në 10,000 dhe se numri i ushtrimeve ushtarake të NATO-s ishte rritur. Gjithashtu, sipas tij, aktivitetet e anijeve të NATO-s në Baltik dhe në Detin e zi janë më dinamike, transmeton Lajmi.net Luftëtarët rusë të avionëve janë rritur më shumë se 25,000 herë nga janari për të kapur avionë të huaj ushtarakë që kanë kërcënuar të dëmtojnë hapësirën ajrore të Rusisë, tha Shoigu. Ai gjithashtu theksoi se sistemi mbrojtës raketor i SHBA-ve është një faktor destabilizimi dhe një shtysë për garën e armëve. Bota moderne është një pikë kthese dhe gjithnjë llogarit në zgjedhjen ushtarake, tha Shoigu. “Ekzagjerimet e vendeve individualisht po inkurajojnë një garë të re armësh”, tha ai.

Nuk mund të mohohet se aktivitetet e NATO-s në Evropën Lindore kanë marrë kushtet që kërcënojnë paqen botërore. Prandaj, kjo është një nga çështjet më të rëndësishme të kohës sonë në të cilën ekziston një pikë kthese – nëse do të negociohet për paqen ose për opsion ushtarak të zgjidhjes së konflikteve.

Sipas fjalëve të gjeneralit të përgjithshëm në pensionim, Mitar Kovaç, kjo është çështja e të gjitha çështjeve. Politikëbërësit perëndimorë, veçanarisht SHBA-të dhe NATO, nuk janë të sigurtë se çfarë lloj rezultatesh mund të sjellin politikat dhe strategjitë e tyre, tha ai.

Ajo që është e sigurtë është se duke krijuar linjat e konflikteve dhe krizave nga Evropa Lindore deri në Lindjen e Mesme dhe vendosjen e një mburoje të mbrojtjes nga raketat në Poloni dhe Rumani, SHBA-të kanë qëllime të mira ndaj Rusisë, thotë Smith.

“Unë mendoj se ka më shumë se një kërcënim ushtarak tani, sesa një qëllim serioz për të ndërmarrë çdo lloj veprimi ushtarak kundër Rusisë. Normalisht që do të jetë një alternativë për botën e civilizuar të dialogut, në të cilëm Rusia këmbngul dhe ka durim që të marrë një sërë masash diplomatike që të ndodh një skenar i tillë. Kjo do të thotë që NATO duhet që herë pas here të ekzekutojë de-përshkallëzimin dhe tërheqjen e efekteve ushtarake përgjatë vijës imagjinare të konfliktit,” tha Kovaçi.

Analistët thonë se duhet marrë parasysh kriza ekonomike, e cila, sipas tij, nga Anglia, SHBA-të, përmes BE-së dhe NATO-s, synon të dobësojë Rusinë ekonomikisht dhe gjithashtu mediat t’i përdorë për luftë diplomatike kundër Rusisë.

Çështja kryesore përsëri do të mbetet vazhdimi i avantazhit teknologjik i Perëndimit ndaj Rusisë, përparësia financiare dhe ushtarake ndaj Rusisë. Por, sidoqoftë, siç thotë Radic, në mënyrë të pashmangshme do të duhet të ulen në tryezë për bisedime.

“Por vlerësimi i fuqive kryesore të Perëndimit është se Rusia me kapacitet të kufizuar përpiqet të mbajë një prani të fortë në Siri, Ballkan dhe pjesë të ndryshme të botës për të marrë pjesë në proceset politike. Unë mendoj se Perëndimi ende është në procesin e shtypjes së ndikimit rus në mënyrë që të krijojë një pozicion negociues që do të jetë i favorshëm për fuqitë perëndimore në momentin kur ata vendosin të bisedojnë me Moskën,” thotë Radiç.

Megjithatë, Moska, sipad Radiçit, nuk e humb kohën. Ajo së fundi ka treguar argumentet e saj, të cilat janë shumë më tepër se simbole të thjeshta, të tilla si testet e raketave balistike të reja, një sistem të ri të mbrojtjes nga raketat nga Moska, një sistem që shkatërron satelitet.

“Mesazhi është i qartë – Rusia do paratë dhe burimet që ju duhet të përqëndroheni në zhvillimin e sistemeve që i zhvlerësohen për momentin dhe do sigurinë e popullsisë së vet dhe territorin nga ndonjë sulm i mundshëm bërthamor.” thotë Radiç.

Këto sisteme mund të zvogëlojnë përparësitë strategjike të Perëndimit, kështu që loja do të vazhdojë, konkludon Radiç

Gjërat nuk do të përshkallëzohen drejt një konfrontimi ushtarak në kufijtë e Gazës të Rusisë me NATO-n, shpjegon Aleksander Gajiq nga Insituti për Studime Evropiane në Beograd, dhe thotë se Amerika nuk do të ndërhyjë direct në konfliktin në Ukrainë.

Presidenti amerikan, Donald Trump, sipas mendimit të Gajiq, pavarësisht të gjitha presioneve dhe kufizimeve ndaj të cilave ai është i ekspozuar, mbetet besnik premtimeve të tij parazgjedhore ndaj një përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet me Rusinë.

“Unë pres që pavarësisht nga provokimet që do të ndodhin, situata do të mbetet nën kontroll, se Rusia do të jetë mjaft elastike dhe nuk do të lejojë që ajo të kthehet në disa incidente serioze. Nga ana tjetër, mendoj se Trump do të ketë sukses në ndalimin e presionit të shtetit”, thotë Gajiq.

Pas takimit të presidentit rus Vladimir Putin dhe atij amerikan Donald Trump, i cili tashmë veç është lajmëruar, pritet të lehtësohen tensioned në lidhjet ruse të NATO-s, shton ai.

Megjithatë, konfliktet politike dhe mediatike, konfliktet midis agjencive të inteligjences do të vazhdojnë dhe në veçanti, përpjekjet e SHBA-ve për të parandaluar zbatimin e projekteve strategjike ruse të integrimit në BE do të vazhdojnë.

Kur Rusia njoftoi se po zhvillonte sisteme të reja raketash, ajo gjithashtu fshehu ekzistencen e sistemit anti-raketor të SHBA-ve në Rumani dhe Poloni, duke çrrënjosur ofensivën e NATO-s kundër Rusisë. Prandaj, do të ketë përpjekje për mënyra të reja që të krijohet klimë më e përshtatshme e Luftës së Ftohtë për të parandaluar rritjen e ndikimit rus dhe për të ruajtur ndikimin e saj në Evropë dhe Lindjen e Mesme, shton Gajiq.

Prandaj, të dy unazat do të vazhdojnë në rajone të tjera nëpërmjet lojërave të tyre.

Në tërësi, përfundimi i përgjithshëm ndaj opinionit të Gajiq është se konflikti midis Rusisë dhe Perëndimit nuk do të dalë nga konfliktet politike, mediatike dhe gjeostrategjike por as nuk do të përshkallëzohet deri në konflikt ushtarak. Megjithatë, nuk duhet të habitemi nëse do të ketë konfrontime më serioze./Lajmi.net/