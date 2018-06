9 thënjet e tmerrshme të Vladimir Putinit, tregojnë mendimet që ka në kokën e tij

Ish-agjenti i KGB-së shërbeu si kryeministër i Rusisë nga viti 1999 në 2000 dhe nga viti 2008 deri në vitin 2012. Nga viti 2000 deri në vitin 2008 dhe 2012 deri në ditët e sotme, ai ka mbajtur postin e presidencës. Ndërsa disa vlerësuan kthimin e pjesshëm të Putinit për pasojat ekonomike të Rusisë, mandati i tij e ka dërguar vendin të rikthehet në autoritarizëm.

Ndërkohë, presidenti rus ka qenë një lajm i mirë në lajmet globale për shkak të – ndër të tjera – hetimit në vazhdim të fushatës së presidentit Donald Trump , tensioneve rreth Sirisë dhe helmimit të ish-spiunit rus dhe bijës së tij në Britani.

Këtu janë disa citate që japin një pasqyrë se si Putini e sheh botën:

“Unë nuk jam një grua, kështu që nuk kam ditë të këqija”.

“Detyra e qeverisë nuk është vetëm të derdhësh mjaltin në një filxhan, por nganjëherë për të dhënë ilaçe të hidhura”.

‘Është jashtëzakonisht e rrezikshme t’i inkurajojmë njerëzit që ta shohin veten si të jashtëzakonshme, pavarësisht nga motivimi’.

‘Ndonjëherë është e nevojshme të jesh i vetmuar për të provuar se ke të drejtë.’

“Ne do t’i ndjekim terroristët kudo. Në një aeroport, pastaj në aeroport. Pra, nëse i gjejmë në tualet, më falni, ne do t’i fshijmë ato jashtë shtëpisë. Dhe kjo është ajo, çështja e mbyllur. ‘

‘Sa më shumë di unë për njerëzit, aq më shumë i dua qentë. Më pëlqejnë thjesht kafshët. ‘

“Unë jam njeriu më i pasur, jo vetëm në Evropë, por në të gjithë botën. Unë grumbulloj emocione. ‘

“Gjithçka ndoshta nuk do të jetë kurrë në rregull. Por ne duhet të përpiqemi për të. ‘