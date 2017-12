8 ritualet ditore që janë të dëmshme për gratë në afat të gjatë

Gratë kanë një rutinë të përditshme të pastrimit dhe pastrimit, dhe shumica e tyre betohen me të.

Këto rituale të përditshme, nga larja, shamponimi, lustrimi, veshja e një shade dielli vijnë natyrshëm tek ato. Dhe pse jo, ata e kanë bërë atë që nga adoleshenca e tyre. Zakonet që u formuan vite më parë, dhe zakonet që konsiderohen të shenjta.

Disa nga këto ritualet e përditshme që ne kemi ndjekur pa dijeninë tonë mund të na shkaktojnë dëm në afat të gjatë. Ka disa rreziqe të natyrshme mjekësore për disa rituale shumë të zakonshme të përditshme që gratë praktikojnë.

1. LARJA E VAGINËS TUAJ ME SAPUN

Nuk ka dyshim se higjiena është e dorës së parë, dhe çdo grua dëshiron të mbajë bijat e saj të pastra. Por sapunimi i vaginës nuk mund të jetë gjëja ideale për të bërë. Thjesht larja me ujë ose douching është e mjaftueshme. Kimikatet në sapun nëse hyn në vulvë mund të mërzisin balancën e pH-së natyrale dhe e bëjnë atë të thatë dhe të kruarur në mënyrë të panevojshme. Vajzat, duhet ta dini se vagina ka një mekanizëm vetë-pastrimi që e bën duke prodhuar një mukus të bardhë për të parandaluar rritjen e mikrobeve.

2. VESHJA E TË NJEJTËVE JELEKË PËR DITË ME RADHË

Ekspertët këshillojnë se është e domosdoshme gjatë menstruacioneve tuaj të ndryshoni pecetë tuaja sanitare çdo 4 orë. Kjo është për të parandaluar çdo infeksion ose rritje të organizmave në pecetë e përdorur tashmë. Edhe kur periudha juaj po zbutet, nuk duhet të kaloni gjithë ditën në një tampon të vetëm. Kjo mund të çojë në infeksion vaginal dhe skuqje. Ndryshoni rreth dy herë në tri herë në një rast të tillë, gjithmonë keni një bllok të pastër.

3. PASTRONI JELEKËT VETËM NJË HERË NË JAVË

Ju jeni shumë i dobët kur bëhet fjalë për larjen e sytjena, dhe kjo disi nuk përfundon duke u bërë një ritual i përditshëm. Ekspertët besojnë se një sytjena duhet të lahet në të mirë pas tre përdorimeve. Përdorimi i zgjatur mund ta bëjë atë erë dhe shtrirje e pëlhurës së filxhanit, duke i bërë ato të lirshme dhe të papërshtatshme shumë shpejt. Le sytjena juaj mos humbasin formën e tyre.

4. JU VESHNI JELEKË TË ZINJ GJATË VERËS

Mbani bra të shtypura me lule, ngjyrë të bardhë dhe të bardhë për sezonin e nxehtë. Arsyeja thjesht për të qenë një sytjena e zezë do t’ju bëjë të ndiheni më të nxehtë se sa një ngjyrë të lehta.

5. JU VESHNI JELEKË GJATË FJETJES

Është një praktikë e dëmshme për të veshur sytjena ndërsa fle. Mban muskujt e kraharorit të përmbajtur, për shkak të të cilave ndikohet edhe qarkullimi i nervave në krahët tuaj. Mund të dëmtojë edhe indet e gjirit. Përveç kësaj, lidhja e rripit të sytjena mund t’ju japë një plagë, ose thjesht të dëmtojë ju në gjumë.

6. JU DËSHIRONI TË VISHNI JELEKË GJITHMONË

Hidhërimi i lëkurës, kërpudhat e gjirit, qarkullimi i dobët dhe hiper-pigmentimi janë disa nga problemet që kanë të bëjnë me një sytjena të veshur mjaft shpesh. Është në rregull që të përputhen me atë rastësisht me një fustan apo dy, por mos e bëni atë një zakon të përditshëm. Le të thithin gjinjtë tuaj, mos vishni bras shumë të ngushtë, të ngushtë.

7. DEODORANT NË LËKURËN TUAJ

Kjo është një praktikë e tmerrshme dhe mund të shkaktojë edhe kancerin e gjirit. Deodorants janë bërë nga kimikate toksike, dhe të spërkat ato direkt në lëkurën tuaj, ju jeni inducing këto toksina në qarkullimin e gjakut tuaj. Përdoreni atë mbi rrobat tuaja, edhe nëse paketimi thotë se është i sigurt për përdorim në lëkurë. Deodorantët ju vënë në rrezik të kancerit të gjirit.

8. NUK PËRDORNI NJË MBULESË KUR DILNI NË DIELL

Kur dilni në diell, mbuloni gjithmonë kokën dhe krahët. Rrezet Ultra Violet mund të djegin lëkurën tuaj ose të shkaktojnë kancer të lëkurës në rastin më të keq. Vishni një sunscreen, mbani trupin tuaj të mbuluar. Asnjëherë mos e ekspozoni veten në rrezet e diellit të drejtpërdrejtë dhe të ashpër. /Lajmi.net/