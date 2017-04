70% e grave dëshirojnë që meshkujt t’a bëjnë këtë akt të çuditshëm seksi në shtrat

Gratë kanë treguar detajet e pista dhe fantazinë e tyre të fshehtë seksuale në lidhje me seksin

Në një studim të fundit të bërë ka treguar se 70% e grave kanë thënë se gjatë seksit me partnerin e tyre, duan që mashkulli të përdorë dajak, shkruan Daily Star, transmeton lajmi.net.

Gjatë kësaj anekte të bërë me to, kur ato kanë kryer marëdhënie seksuale me burrat e tyre, ato e kanë pëlqyer më shumë seksin kur është përdorur dhuna.

Qëllimi kryesor i anketës ishte që për të parë dëshirat seksuale dhe përvoja me mënyra të ndryshme seksuale. /Lajmi.net/