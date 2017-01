7 vjeçarja imiton Taylor Swift, performanca e saj do t’ju lërë pa fjalë (VIDEO)

Një 7 vjeçare britanike është kthyer në një yll në mbarë botën, pasi imitoi Taylor Swift në një program televiziv në Filipine. "Unë vetëm bëra atë që dua, gjërat magjike filluan të ndodhnin," ka thënë ajo për fansat.

Xiamara Vigor mori pjesë në shoun “Your Face Sounds Familiar: Kids.”

Ajo u shfaq me një uniformë të bardhë marshimi, duke imituar në çdo detaj Swift. Më pas shihet që gjatë performancës ajo heq uniformën dhe del me një fustan të zi, teksa këndonte hitin e vitit 2008 “You belong with me.”

7 vjeçarja ka babanë britanik dhe nënën filipinase, ata u martuan 11 vjet më parë. “Jam shumë krenar për të. AJo performoi mahnitshëm dhe u kthye në një yll të madh, këtu në televizionin filipinas,” ka thënë i ati i Xiamara-s, Alan.