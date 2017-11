7 gjërat themelore në jetë që të gjithë jeni duke i bërë gabim

Është vështirë të besohet se 7 gjërat themelore në jetë ne po i bëjmë gabim.

Ka gjëra të caktuara në jetë që janë tepër të komplikuara sikur paraqitjen e deklaratave tuaja tatimore ose duke u përpjekur për të zgjidhur kubin e rubikut, por ç’të themi për pastrimin e dhëmbëve?

Rezulton se ekziston një mënyrë e saktë për të bërë këto gjëra themelore në jetë dhe ka një mënyrë të gabuar, për ta bërë atë dhe ne kemi zgjedhur ta bëjmë atë gabim. Këtu kemi një listë prej 7 gjërave themelore që i kemi bërë keq dhe të duhet t’i ndreqim, transmeton lajmi.net.

# 1 Qendrimi në tualetin tuaj



Po, ju keni qenë duke u ulur gjithmonë gabim. Tualetet moderne që ju keni në shtëpinë tuaj ju lejojnë të uleni derisa ju e kryeni nevojen. Këto tualete janë në të vërtetë shpikje relativisht të reja (datuar në shekullin e 19-të) dhe studimet kanë zbuluar se, ndërsa rrini ulur në një tualet, çon në hemorroide gjithashtu sëmundje diverticular sëmundje të moshës.

Mënyra e saktë, siç e bëmë paraardhësit tanë, është hedhja e një pozicioni të mirë. Këndi që trupi juaj krijon në këtë pozicion e bën më të lehtë për të kaluar dhe është mënyra e natyrshme e nxjerrjes. Një studim i vitit 2003, më tej, studioi tre pozicione, përfshirë qëndrimin e ulur, squatting dhe ulur në një tualet të lartë. Ata përfunduan, pa dyshim, se grumbullimi ishte mënyra më praktike dhe më e natyrshme për të mbushur. Por varet nga ju që të zgjidhni se si po mbushni.

# 2 Banjo



Si pastroheni? A përdorni sasi të mëdha uji, sapuni dhe pastrim deri sa të gjakoset lëkura juaj? E pra, shumica prej nesh besojnë se banjo më shpesh dhe sa më shpesh të jetë e mundur është e vetmja mënyrë për t’u dukur dhe ndjerë e pastër. Ajo që nuk dimë është se ekziston diçka që quhet ‘shtresë me brirë’ mbi lëkurat tona, të cilat hiqen çdo herë që pastrojmë veten. E ekspozon lëkurën e re ndaj klimës, ndotjes etj, madje para se të zhvillohen tërësisht.

Mënyra e saktë është përdorimi i ujit të ftohtë ose të butë të ngrohtë, një sapun shumë të butë dhe sa më pak pastrim të mundshëm. Ajo që ndodh është që ne vetëm ta zhvendosim një grup mikroorganizmi nga një pjesë e trupit tonë tek tjetri kur ne pastrojmë dhe asgjë tjetër. Dhe përdorni moisturizer pas dush tuaj për të mbajtur lëkurën tuaj hydrated. Numri magjik i dusheve ende varet nga ju, por besimi që sa më shumë që të bini, pastruesi jeni, është padyshim i rremë.

# 3 Frymëmarrje



Frymëmarrja është e lehtë, apo jo? Gjithkush e bën këtë çdo ditë, apo jo? Pra, çfarë mund të jetë gabim me të? Mënyra se si marrim frymë është duke përdorur vetëm pjesën e sipërme të mushkërive tona. Ne pa vetëdije zhvillojmë këtë zakon të mos përdorimit të mjetit të frymëmarrjes që kemi, diafragmën. Rezultati është se ne përfundojmë frymëmarrjen joefikase dhe jo-aq-natyrisht.

Mënyra e saktë për të marrë frymë është se si fëmijët marrin frymë. Ata bëjnë atë që njihet si ‘frymë barku’. Ajo që ndodh është se ata nuk lëvizin trupin e sipërm, por barku i tyre lëviz kur marrin frymë. Kjo angazhon diafragmën dhe frymëmarrja është shumë më efikase dhe e vërtetë. Për të mos u shqetësuar pse, me një praktikë pak të vetëdijshme ne gjithashtu mund ta kthejmë këtë zakon dhe të marrim frymë ashtu siç duam.

# 4 Gjumi



Cfare mund te ishte me e lehte se sa gjumi? Të gjithë ju duhet të bëni është gënjeshtra në një shtrat, mbyllni sytë dhe prisni për një moment (nëse jeni si ne) dhe ju jeni jashtë. Por ne po e bëjmë këtë gabim. Si? Fakti është se koncepti i tetë orëve të gjumit të pandërprerë është një i ri që erdhi në ndërgjegjen publike pas shpikjes së dritës artificiale. Njerëzit para kësaj periudhe përdorën për të fjetur në segmente. Ata do të flinin për 4-5 orë, të zgjoheshin, të bënin gjëra dhe të flinin përsëri për disa orë e kështu me radhë.

Një numër studimesh që krahasuan njerëzit duke i fjetur në këto dy modele (gjumë i vazhdueshëm dhe gjumë i përhershëm) gjetën se gjumi i përhershëm ishte shumë më i shëndetshëm dhe kur ndriçimi artificial u hoq, njerëzit u kthyen në këtë model natyrshëm. Gjithë ne duhet të bëni është të menaxhoni se si reagojmë, dmth. kur zgjohemi pas 5 orësh, mund të angazhohemi në ndonjë punë ose mendim ose diçka tjetër dhe të flemë përsëri kur flemë. Nuk ka nevojë të detyroheni të fleni.

# 5 Të kesh një fëmijë



Mirë, të kesh foshnje nuk është gjëja më e thjeshtë në jetë, por është diçka që shumica e grave kalojnë nëpër. Pra, çfarë është e gabuar me të? Gratë sot lindin në atë që quhet pozitë ‘litotomike’, ku, gruaja qëndron e sheshtë në shtrat me këmbët e ngritura lart dhe e shtyn fëmijën jashtë. Kjo praktikohet në shumicën e spitaleve dhe ju do të mendoni se nëse mjekët e bëjnë këtë, duhet të jetë e drejtë. E vërteta është se Organizata Botërore e Shëndetësisë e quajti pozicionin e lithotomisë “qartë të dëmshme”. Mjekët e përdorin atë sepse u jep atyre një pamje të qartë të vaginës derisa fëmija del, duke zvogëluar përpjekjet e tyre.

Mënyra e saktë, përsëri, është duke u mbledhur. Ne e dimë se kjo mund të vijë si një tronditje për shumicën prej jush (kjo ishte tronditëse edhe për ne), por mbledhja ndihmon në lehtësimin e procesit të heqjes (falje afat) dhe është gjithashtu efektive sepse ky pozicion mund të hapë legenin tuaj sa më shumë 10% më shumë që është jashtëzakonisht e dobishme për një fëmijë që po përpiqet të dalë jashtë.

# 6 Furça e dhëmbëve



Tani, çfarë është e gabuar me mënyrën se si i pastrojmë dhëmbët? Gjë është, ne jemi mësuar të pastrojmë pas ngrënies për të hequr ato grimca që mund të kenë mbërthyer në mes të dhëmbëve dhe mund të shkaktojnë dëm. Këto grimca ushqimore çlirojnë acidin i cili pengon mbështjelljen e enëve në dhëmbë dhe kur ne pastrojmë, e keqësojmë situatën duke zhdukur ato shtresa smalt, duke çuar në rritjen e shanseve për formimin e zgavrës.

Mënyra e saktë është ende pastrimi dy herë, por jo vetëm pas ngrënies. Le gojën dhe pështymën tuaj të merren me ndarjen e ushqimit dhe le dhëmbin tuaj të mbajë nivelet e saj smalt para se të furçë. Flossing është e mirë pasi heq grimcat e ushqimit të mbërthyer dhe kështu ndihmon në procesin e shërimit të dhëmbëve. Procesi i natyrshëm në gojën tuaj do të kujdeset për pjesën tjetër. Gjithashtu, përdorni një furçë të butë dhe masini mishrat e dhëmbëve, gjë që është më e shëndetshme se sa të pastroni dhëmbët tuaj në mënyrë të egër.

# 7 Ulja

Sa e vështirë është të ulesh? Nuk është e vështirë të ulesh, por mënyra se si ulemi. E sigurt është, organet tona nuk janë të dizajnuara për t’u ulur në një kënd të përsosur të drejtë. Kur ne rrihemi në një karrige të prapme, ne heshtim pak përpara që i ndihmon muskujt tanë të barkut të ndajnë pjesën më të madhe të peshës me spines tona. Kur ne rrihemi në kënde të drejta, pesha jonë e tërë zhvendoset në shpinë tonë dhe krijon shumë presion mbi shpinë. Mund të flasim shumë për sjelljen, por ky është kuptimi i përbashkët për të cilin po flasim.

Pra, si duhet të ulemi? Studime të ndryshme të MRI kanë treguar se pozicioni më i mirë i ulur është në të vërtetë ose në një pozicion slouched ose përkulur prapa në rreth 135 gradë. Kjo zvogëlon presionin mbi shtyllën kurrizore, ju mban të relaksuar dhe shpërndan peshën tuaj në të gjithë pjesën e sipërme të trupit, në mënyrë që eshtrat tuaja të mos kenë peshë shtesë. Ka kuptim? Ai na bën neve. /Lajmi.net/