7 fakte interesante që duhet të dini për llojin e gjakut!

Shumë njerëz nuk janë në dijeni se sa i rëndësishëm ka lloji i gjakut në jetën dhe shëndetin tuaj, prandaj këtu janë disa fakte që do t'ju ofrojnë më shumë informacion rreth llojit të gjakut.

1. Njohja e llojit të gjakut mund të shpëtojë jetën tuaj

Ju ndoshta tashmë e dini llojin tuaj të gjakut, i cili është shumë i rëndësishëm në rast se keni ndonjë lloj aksidenti. Në këtë mënyrë mjekët do të jenë në gjendje t’ju ndihmojnë menjëherë. Është gjithashtu e rëndësishme të njihni llojin tuaj të gjakut për shkak se marrja e tipit të gabuar me transfuzion mund të shkaktojë komplikime të shumta kërcënuese për jetën.

2. Nevojat e ndryshme ushqyese

Çdo lloj gjaku ka nevoja të ndryshme ushqyese. Për shembull, njerëzit me llojin e gjakut 0 janë më të prirur ndaj dispepsieve dhe problemeve të stomakut në mënyrë që ata të konsumojnë proteina, mish, shpezë, peshk dhe perime. Njerëzit me llojin e gjakut A në anën tjetër kanë një sistem më të ndjeshëm imunitar, kështu që ata duhet të hanë fruta agrume, spinaq, brokoli dhe hudhër, dhe duhet të shmangin alkoolin, yndyrnat trans dhe vajrat bimore.

Njerëzit me llojin e gjakut AB nuk prodhojnë acid të stomakut të mjaftueshëm, që do të thotë se ata duhet të stimulojnë prodhimin e tyre në mënyrë që të rregullojnë tretjen. Manuka mjaltë dhe uthull musht molle kanë fuqinë për të siguruar tretje të duhur.

3. Kontrolloni llojin e gjakut nëse jeni vazhdimisht të stresuar ose të zemëruar

Njerëzit me tip gjaku 0 dhe A kanë rritur nivelet e stresit për shkak të rritjes së prodhimit të kortizolit. Ju duhet të kontrolloni llojin tuaj të gjakut nëse ndjeheni të stresuar ose të zemëruar shumë shpesh.

4. Llojet e gjakut dhe kanceri

Sipas studiuesve, lloji i gjakut përcakton shansin tuaj për të marrë kancer. Ata kanë ardhur në përfundim se njerëzit me llojin e gjakut 0 kanë 20% rritje të rrezikut për të marrë kancerin e stomakut ose ulcerat në krahasim me llojet e tjera të gjakut.

Nga ana tjetër, lloji i gjakut A ka treguar probleme kur ka të bëjë me kolesterolin LDL.

5. Lloji i gjakut ndikon në shëndetin e belit

Njerëzit me llojin e gjakut A përballen me më shumë vështirësi kur përpiqen të humbin peshë në krahasim me llojet e tjera të gjakut. Ata gjithashtu kanë një rrezik të rritur të diabetit, dhe duhet të shmangin ushqimet si butak, qumësht dhe mish, sepse ato shkaktojnë fryrje, zbaticë acid dhe dispepsi.

6. Lloji juaj i gjakut ndikon në personalitetin tuaj

Sipas mjekësisë aziatike njerëzit me të njëjtin lloj të gjakut ndajnë shumë tipare dhe shprehi të personalitetit. Për shembull, njerëzit me llojin e gjakut 0 shqetësohen shumë, por janë të organizuar mirë dhe praktikë, ato me tip AB janë të forta dhe racionale. Lloji i gjakut B është largues dhe miqësor dhe tipi A është shumë i mëshirshëm dhe gjithmonë i vë nevojat e njerëzve të tjerë së pari.

7. Faktori Rh në gjak ndikon në fetus

Lloji juaj i gjakut klasifikohet sipas kategorive (A, B, AB ose 0), por edhe nga faktori Rh që mund të jetë pozitiv ose negativ.

Pothuajse 85% e njerëzve kanë një faktor pozitiv Rh. Në rastin e një shtatëzanie kur të dy prindërit kanë të njëjtin faktor Rh nuk ka komplikime, por nëse babai ka një pozicion pozitiv dhe nëna ka një faktor negativ, kjo mund të shkaktojë rreziqe për shëndetin e foshnjës që mund të jetë kërcënuese për jetën. Kjo është gjithashtu një arsye shumë e rëndësishme pse ju duhet të dini llojin tuaj të gjakut dhe faktorin Rh gjithashtu. /Lajmi.net/