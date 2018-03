“6 turqit e deportuar i pret burgimi i përjetshëm dhe tortura në Turqi”

Bujar Muzhaqi, drejtori i Rrjetit të Shkollave Gyleniste, ka thënë se turqit që janë arrestuar në Kosovë dhe po besohet se janë deportuar në Turqi, atje i pret tortura dhe burgimi i përjetshëm.

“Për këta persona nuk do të kemi asnjë lloj mëshirë ka thënë Erdogani. ‘Nuk do t’u japim asnjë pikë uji’, ka deklaruar ai. Këta persona që shkojnë atje do t’i nënshtrohet torturës”, tha Muzhaqi.

Ai ka shtuar se ata “i pret burgim i përjetshëm”.

“Ose do detyrohet të pranojnë gjëra në shërbim të Erdoganit, përndryshe do të dënohen me dënime maksimale”.

Ai në Info Magazine ka folur edhe për institucionet e Kosovës, ka deklaruar se s’kanë besim fare në policinë e Kosovës e as institucionet tjera.