5 momentet ku Bebe Rexha duket si Kylie Jenner në klipin e ri “I Got You” (Foto/Video)

Bebe Rexha publikoi klipin për këngën e saj “I Got You”, e cila është pjesë e albumit të saj debutues “All Your Fault” që pritet të publikohet së shpejti.

Mirëpo duhet ta pranojmë që Bebe duket më seksi se asnjëherë në këtë klip interesant, i cili përfshin peizazhin e shkretëtirës, një makinë Jeep për shkretërirë, në majën e së cilës ajo kërcen, si dhe një shumëllojshmëri veshjesh që na duken si të njohura.

Ndoshta me Kylie Jenner, ose të paktën kështu na duket neve.

Ja 5 momentet ku me të vërtetë këngëtarja me origjinë shqiptare duket si Kylie Jenner:

1- Flokët, hunda, buzët, qerpikët e zgjatur

2- Getat shkëlqyese me rrjete

3- Të kuqe kokë e këmbë



4- Choker-at pothuajse njësoj.



5- Veshjet nude të ngjashme.