5 mënyra për të shuar xhelozinë e partnerit

Xhelozia është dashuri thotë një shprehje e urtë, por kur teprohet me xhelozinë atëherë situata bëhet serioze.

Tregohuni indiferente

Mund të duket e vështirë por do t’i shihni të mirat më vonë. Nëse tregoheni indiferente ndaj situatës do të shërbejë edhe si një moment prove për të dy partneret.

Secili privatësinë e tij

Qëndrojini larg adresave të email-it të njëri-tjetrit, apo inbox-it të mesazheve në facebook apo telefonit.

Kthejani me të njëjtën monedhë

Kjo është një strategji që kërkon të vejë në të njëjtën provë edhe ndjenjat e partnerit, dhe me këtë rast do të të mësoni nëse partneri juaj është me mendje hapur si ju, apo do ishte më mirë t’i jepnit fund, për të evituar një lidhje vetëm me keqkuptime dhe sherre.

Më mirë vetëm

Në fund fare, nëse do kuptoni që partneri juaj është “xheloz i lindur” dhe nuk do të jeni në gjendje të ruani qetësinë dhe të menaxhoni situatën, zgjidhni më mirë të rrini vetëm, për të shpëtuar nga presionet.