5 arsyet pse Neymar duhet të qëndrojë në Barcelonë (VIDEO)

Neymar është tema kryesore në futboll ditëve të fundit.

Braziliani është një hap afër kalimit në Francë te PSG-ja, për 222 milionë euro, transferim rekord ky për futbollin.

Media spanjolle ‘MundoDeportive’ ka dhënë pesë arsye se pse Neymar duhet të qëndrojë te Barcelona..

Kjo medie e afërt me Barcelonën, cek se një nga arsyet për të qëndruar Neymar, është klima mesdhetare në qytetin e Barcelonës, shtëpia që ka blerë, integrimi në jetën e Barcelonës, me shoqërinë që ka bërë, shpërngulja në Paris dhe kaosi në kryeqyteti francez dhe arsyeja e fundit është dëshira për të vazhduar të luaj me Messin dhe rritja akoma si futbollist./Lajmi.net/